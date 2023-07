E' morto Andrea Purgatori | il giornalista delle grandi inchieste italiane

(Di mercoledì 19 luglio 2023) su Tg. La7.it - E'il, sceneggiatore e autore. Dopo una breve e fulminante malattia, classe 1953, si è spento in ospedale, a Roma . I ...

Lo scrive su Twitter il direttore di La7Salerno che stasera insieme a Enrico Mentana ricorderà il giornalistaoggi a Roma all'età di 70 anni nell'edizione delle 20 del TgLa7. "Tutta ...E'il giornalista, sceneggiatore e autorePurgatori . Dopo una breve e fulminante malattia Purgatori, classe 1953, si è spento in ospedale, a Roma . I figli Edoardo, Ludovico, Victoria e ...a Roma all'età di 70 anniPurgatori, il giornalista d'inchiesta che picconò il 'muro di gomma' attorno alla strage di Ustica e indagò sui misteri d'Italia, dalla stagione del terrorismo ...

Andrea Purgatori, morto il giornalista che voleva la verità su Ustica la Repubblica

Roma, 19 luglio 2023 – Corso ha trent’anni, quando interpreta Rocco Ferrante ne “Il muro di gomma“. Tre in più dell’uomo, reale, cui il personaggio di finzione cinematografica si ispira. Quando il Dc9 ...Giorgia Meloni a Palermo 31 anni dopo la strage di via D'Amelio: la lettera della premier contro le mafie Virgilio10:16D'Amelio Sicilia Musica Mattarella su Paolo Borsellino e Via D'Amelio: "Repubblic ...