È morto Andrea Purgatori | il giornalista aveva 70 anni

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Questa mattina, mercoledì 19 luglio, è venuto a mancare in ospedale a Roma, dopo una breve fulminante malattia, il, sceneggiatore, autore, classe 1953. La notizia all’ANSA dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. “Una mente brillante”, sottolineano i familiari distrutti dal dolore. Carriera diprofessionista dal 1974, ha conseguito il Master of Science in Journalism della Columbia University a New York nel 1980. Inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, era noto per le inchieste e i reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale e italiano negli “di piombo” e sullo stragismo, come il caso Moro e la strage di Ustica. Ha raccontato ...

