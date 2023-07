È morto Andrea Purgatori | aveva 70 anni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Èstamattina in ospedale a Roma, dopo una breve malattia, il giornalista, sceneggiatore, autore e conduttore. A dare la notizia all'Ansa sono stati i figli Edoardo, Ludovico, Victoria, e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau., che70, si era fatto conoscere, dalle pagine del Corriere della Sera, per i suoi articoli sul terrorismo e in particolare per la sua inchiesta sulla Strage di Ustica, a cui si dedicò per molti. Su Ustica scrisse anche la sceneggiatura di "Il muro di gomma", diretto da Marco Risi. Dalla stagione televisiva 2017-2018 conduceva su La7 la nuova edizione di "Atlantide", per il qualericevuto il Premio Flaiano 2019 come miglior programma culturale. Docente di ...