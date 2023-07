È morto Andrea Purgatori A lungo giornalista di Corriere | collaboratore di Huffpost | volto di La7

(Di mercoledì 19 luglio 2023), sceneggiatore, autore, stroncato da una malattia. Per anni è stato al nostro fianco, la redazione si unisce al dolore della famiglia.

Purgatori èquest'oggi a Roma all'età di 70 anni. A darne la notizia i figli Edoardo, Ludovico, Victoria: il giornalista, sceneggiatore e autore, è stato colto da una malattia breve e ...Addio adPurgatori , cronista, sceneggiatore, autore ed esperto di terrorismo, intelligence, ... Purgatori, come informa la famiglia, èa Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. ...Il giornalista, sceneggiatore e autorePurgatori ènella mattinata di mercoledì 19 luglio a Roma, in ospedale, dopo una breve fulminante malattia .Purgatori: la conferma dai suoi familiari. La notizia del decesso è stata confermata all"ANSA' dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.

Morto Andrea Purgatori, il giornalista che voleva la verità su Ustica la Repubblica

È morto il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori. Aveva 70 anni. Lo hanno comunicato i figli Edoardo, Ludovico e Victoria. Autore di reportage e conduttore televisivo, Purgatori è deced ...Il giornalista, scrive la famiglia all'Ansa, è morto questa mattina (mercoledì 19) dopo una breve fulminante malattia ...