È morto Andrea Purgatori

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il giornalista, scrittore e sceneggiatorequesta mattina a Roma nell'ospedale dove si trovava per curare una malattia che lo aveva colpito poche settimane fa.è stato per anni cronista al corriere della Sera, prima di passare con grande successo e seguito al mondo della Tv. Sui i recenti reportage su Ustica e sul caso di Emanuela Orlandi

questa mattina, 19 luglio, in ospedale a Roma dopo una breve fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autorePurgatori , classe 1953. La notizia all'ANSA dai figli Edoardo, ...Dalle pagine del Corriere indagò su strage Ustica e terrorismo, poi si dedicò a sceneggiature e reportage tv ÈoggiPurgatori: aveva 70 anni. Il giornalista, sceneggiatore, autore è deceduto questa mattina in un ospedale di Roma. Lo si apprende in ambienti di La7, dove aveva condotto l'apprezzata ...Classe 1953, ha lavorato per la carta stampata e la televisione Èquesta mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autorePurgatori, classe 1953. La notizia dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla ...

Andrea Purgatori, morto il giornalista dopo una malattia fulminante: aveva 70 anni. Le sue inchieste su Ustica ilmessaggero.it

Grande lutto nel mondo del giornalismo. E' morto questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia ...Andrea Purgatori è morto. Questa mattina a Roma in ospedale il grande giornalista si è arreso a una breve fulminantemalattia. A dare la notizia ...