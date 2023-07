“È già fuori” Clamorosa decisione della Rai | no definitivo al noto conduttore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ancora uno scossone in Rai, salta l’arrivo del: sembrava mancassero solo i dettagli ma la trattativa si è stoppata in maniera, sembra, improvvisa. Il nome pesante avrebbe dovuto prendere il posto di Bianca Berlinguer, andata a Mediaset tra non poche polemiche. Sul casogiornalista e conduttrice era intervenuto Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, in conferenza stampa alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli: “Ho incontrato Bianca Berlinguer sabato scorso, lei mi ha rappresentato che da tempo si sentiva un po’ a disagio”. >“Sono una coppia bellissima”. La calda estate italiana è d’amore totale per la bella vip. I baci con lei confermano tutto (FOTO) E ancora: “Che non voleva proseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo in ...