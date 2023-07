È esploso un deposito di armi in Crimea

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un vasto incendio è divampato questa mattina nel distretto di Kirovsky in, la penisola ucraina sul Mar Nero occupata dai russi dal 2014. L'incendio è partito dal campo di addestramento militare vicino alla città di Staryi Krim, in cui èundi munizioni. "Nel campo di addestramento di Starokrymsky vicino al villaggio di Krynychki è stato colpito undi munizioni, che stanno continuando a esplodere", si legge nel canalen Wind su Telegram, citato dall'agenzia Ukrinform. Notizie non confermate e diffuse sui social media parlano di tre attacchi dell'esercito ucraino, che potrebbe avere usato dei droni. I filorussi, che dicono di dovere evacuare più di duemila persone da quattro città vicine alla zona dell'incendio, hanno chiuso l'autostrada Tavrida che ...

L'incendio è partito dal campo di addestramento militare di Starokrymsky, in cui è esploso un deposito di munizioni. "Nel campo di addestramento di Starokrymsky vicino al villaggio di Krynychki è ...Le autorità russe parlano di «incendio in una discarica», ma in realtà le fiamme sono divampate dopo un attacco a un deposito di munizioni. Chiusa l’autostrada Tavrida, che collega Kerch a Sebastopoli ...