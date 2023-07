Due ciclisti si perdono sul sentiero Cervera | recuperati dal Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Costa Volpino. Intervento nella tarda serata di martedì 18 luglio per recuperare due, che con il buio avevano perso ilin località, territorio del comune di Costa Volpino. La localizzazione è stata molto precisa e veloce, grazie alla dettagliata conoscenza del territorio di due tecnici del, VI Delegazione Orobica. Inon necessitavano di supporto sanitario ma a causa della stanchezza sono stati riaccompagnati a casa dalle squadre. L’intervento è avvenuto in collaborazione con i Vigili del fuoco. L’intervento è iniziato intorno alle 22 ed è terminato circa tre ore dopo. Illombardo dispone di 32 Stazioni, dislocate in cinque Delegazioni, operative in tutto il territorio della nostra ...