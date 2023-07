Due anziane violentate mentre erano ricoverate | l' orrore dell' infermiere peruviano

... operatore sociosanitario impiegato presso la struttura sanitaria riabilitativa del Gaetano Pini di Milano, che si è reso responsabile di violenza sessuale aggravata nei confronti di...Regola numeroTenere i nostri animali in ambienti freschi. 'Ok ad aria condizionata e ... Come procedura si può attuare quelle valida per le persone. Quindi, ottimale sarebbe portare fuori ...Sono stati i familiari delledonne a presentare una querela riferendo che leerano state vittime di atti sessuali da parte del 59enne. Dopo gli accertamenti, l'uomo è stato identificato e ...

Violenza sessuale su due anziane in Rsa a Milano: polizia locale arresta operatore socio sanitario La Repubblica

Le donne erano ricoverate presso il polo riabilitativo dell'Asst Gaetano Pini-Cto dopo essersi sottoposte a intervento chirurgico. L'operatore sanitario avrebbe approfittato della situazione per moles ...L’uomo di 59 anni è stato messo ai domiciliari, nei prossimi giorni sarà sentito dal giudice per l'interrogatorio di garanzia ...