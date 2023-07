Dottorati di ricerca UniPg | scade il 28 luglio prossimo il termine per la presentazione delle candidature

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il282023 scadono i termini per presentare la domanda di ammissione al XXXIX ciclo dei corsi di Dottorato didell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2023-2024. Isono corsi di alta formazione universitaria triennali rivolti a laureati magistrali, aventi l’obiettivo di formare profili professionali di altissimo livello: un dottore di, infatti, non solo possiede le competenze per svolgere attività di, ma anche quelle necessarie ad affrontare le complesse sfide che la pubblica amministrazione e le aziende sono chiamate a gestire quotidianamente. Presso l’Università degli Studi di Perugia sono attivi 24 Corsi di Dottorato, di cui 2 corsi di interesse nazionale (DIN), nei quali vengono portati avanti progetti e ...

Come si legge nella nota dell'università: 'Grazie a una stretta relazione con i prestigiosi gruppi diUniPg, attivi in un ampio contesto internazionale sostenuto da accordi e scambi con ...In questo ambito potranno essere attivate nuove posizioni per personale di, come ad esempiodi, Assegni e Contratti di. Nel laboratorio potranno essere svolte tesi ...Sono inoltre attivi oltre trenta fra master, corsi di perfezionamento e summer school; 20die 26 scuole di specializzazione. Gli studenti interessati a un percorso formativo di ...

Manca davvero poco al 28 luglio, giorno in cui scadono i termini per presentare la domanda di ammissione al XXXIX ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Perugia, per ...