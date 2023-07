Doppio choc in America | bimbi uccisi per sbaglio in Florida e California | gli autori dei ‘delitti’ sono bambini di 3 anni

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giornata folle in Usa. In due zone diverse degli Statesstati commessi due delitti involontari commessi da duedi tre. A morire, in entrambi i casi, altri due. Il dramma inUn bambino di 3alla guida di un golf cart ha investito e ucciso un altro di bambino 7a Fort Myers, in. Lo riporta la Cnn. L'incidente è avvenuto in una strada residenziale quando...

Doppio choc in America, bimbi uccisi per sbaglio in Florida e California: gli autori dei ‘delitti&rsquo Gazzetta del Sud

Giornata folle in Usa. In due zone diverse degli States sono stati commessi due delitti involontari commessi da due bimbi di tre anni. A morire, in entrambi i casi, altri due bambini.Il calciomercato del Milan ha subito una grande accelerata. I rossoneri, ora, stanno pensando al grande colpo per l'attacco ...