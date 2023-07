Donzella svampita su fidelity card di una cliente | multa di 300 mila euro a Rinascente

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una lite tra una commessa e unaè costata cara allaSpa. Il Garante della privacy ha infatti sanzionato per 300il gruppo per aver trattato in modo illecito dati personali dei clienti nell'attività di marketing e profilazione, mediante l'uso delle carte di fedeltà. Indagini nate dalla segnalazione di unaL'Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di unache, dopo un alterco con un'addetta dello store dino, si era vista annullare laerogata anni prima e attivarne una nuova sulla quale la signora era stata rinominata "". Quando lase ne è accorta ha immediatamente scritto al Garante ...