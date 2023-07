Donnarumma umiliato dal Psg | voci di scambio | dove vogliono spedirlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'avventura di Gigioal Psg, iniziata due anni fa tra mille polemiche, non si è mai trasformata in storia d'amore e ora rischia di finire nel peggiore dei modi. Il nuovo tecnico spagnolo Luis Enrique ha subito lasciato intendere il suo scarso feeling tecnico con il portiere della Nazionale italiana. L'ex allenatore di Roma, Barcellona e Spagna preferisce un estremo difensore "moderno", capace di giocare con disinvoltura la palla con i piedi e diventare una sorta di regista basso. Lo stile di Ederson, Maignan e Onana, per intenderci: non proprio il punto forte di, fin dai tempi del Milan mai del tutto a suo agio. Alle primesarebbe seguito un tentativo concreto di "sbolognare" l'azzurro, in coppia peraltro con il compagno di Nazionale Marco Verratti, una bandiera a Parigi...