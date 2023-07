Dj Tommy | la ‘sentenza’ del padre | “Le ragazze prima fanno sesso | poi capiscono con chi”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Led’oggi, poicon chi”. Queste la “sentenza“ deldiGilardoni, il dj indagato per stupro insieme a Leonardo La Russa, pubblicata in un’intervista a La Verità. Massimo Gilardoni difende il figlio accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni: “È sempre circondato da. Non penso possa aver fatto una cosa del genere”, prosegue il papà di Tommaso Gilardoni, il dj indagato insieme a Leonardo Apache La Russa – figlio del presidente del Senato Ignazio – per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. Ildel giovane, Massimo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Verità: “Violenza sessuale? Non penso proprio che mio figlio possa aver fatto una cosa ...