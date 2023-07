Disabile derubato | Galciana lo aiuta | Raccolta fondi per il nostro Paolo

Iniziativa di Pro Loco e circolo per il 'Luglio'. L'obiettivo è ricomprargli la bici speciale trafugata a giugnoGalciana si mobilita per aiutare il proprio concittadinomotorio che a fine giugno è statodel triciclo con pedalata assistita che gli garantiva un minimo di autonomia per sbrigare le piccole incombenze quotidiane. In occasione del Luglio ...Iniziativa di Pro Loco e circolo per il 'Luglio'. L'obiettivo è ricomprargli la bici speciale trafugata a giugno

Iniziativa di Pro Loco e circolo per il "Luglio". L'obiettivo è ricomprargli la bici speciale trafugata a giugno ...