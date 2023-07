Difesa aerea | scelto il sistema missilistico a medio e lungo raggio Samp T di Mbda

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Importante firma nella giornata di ieri, 18 luglio, tra il direttore di Occar-Ea, Joachim Sucker, e l'amministratore delegato di Eurosam (joint venture die Thales), Eva Bruxmeier, per l'emendamento del contratto Fsaf-Paams Sustainment & Enhancement per l'approvvigionamento di sistemi terrestri didi nuova generazione/T-ng per l’Aeronautica Militare italiana. La commessa si aggiunge alla produzione sottoscritta nel gennaio 2023 per l'Esercito e per l'Aeronautica militare francesi. Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement), ha commissionato questo emendamento al contratto Sustainment & Enhancement al Consorzio italo- francese Eurosam sostenuto dai suoi tre azionistiFrance,Italia e Thales Las France, su delega del ...

La Tunisia ha ricevuto ieri 4 velivoli da addestramento militare T - 6C presso la basedi Sfax, come parte del progetto di cooperazione con gli Stati Uniti per rinnovare la flotta ...della......

Insieme alla Svizzera, l'Austria vuole ora partecipare al sistema europeo diSky Shield. Sarebbero così gli unici due Stati non appartenenti alla NATO a far parte di questa iniziativa. ...

