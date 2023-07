Dietrofront Meloni | visita a Palermo ma senza fiaccolata per evitare divisioni su via D' Amelio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo averci riflettuto a lungo, Giorgiasceglie una preistituzionale per la giornata di commemorazioni che la città didedicherà oggi a Paolo Borsellino

Dietrofront Meloni: visita a Palermo ma senza fiaccolata per evitare ... ilGiornale.it

Dopo averci riflettuto a lungo, Giorgia Meloni sceglie una presenza istituzionale per la giornata di commemorazioni che la città di Palermo dedicherà oggi a Paolo Borsellino. Nel trentunesimo ...L’evento che – racconta spesso Meloni – l’ha convinta a entrare in politica ... costringendo la prefettura a fare dietrofront e a comunicare che non verranno più accettati gli accrediti che erano ...