DG concorrenza Ue | rinuncia dell' economista Usa Fiona Scott proposta da Vestager dopo le polemiche sulla nazionalità

(Di mercoledì 19 luglio 2023)diversi giorni diarriva la conferma che la commissione europea non assumerà un’americana alla guidaa direzione generaleUE. A dare la notizia, con un post su Twitter, l’attuale commissaria in carica, Margrethe

L'economista americana e' stata capo economista per lanel dipartimento di Giustizia Usa e ha avuto rapporti di consulenza con importanti gruppi multinazionali compresi alcuni del Big ...Dopo contestazioni decide non assumere ruolo capo economista . L'economista americana Fiona Scott Morton ha deciso che non assumera' la funzione di capo economista della dgdella Commissione europea. Lo ha indicato la commissaria Margrethe Vestager. La nomina e' stata contestata dalla Francia, da almeno cinque commissari, secondo indiscrezioni, e dai gruppi ......06 *** BTp: spread con Bund apre in calo a 161 punti, rendimento sotto il 4% 19 luglio - 09:02 ***Ue: Vestager, l'americana Scott Mortona Bruxelles

L'economista americana, Fiona Scott Morton, ha deciso di rinunciare all'incarico di capo economista nella Direzione generale Concorrenza alla Commissione europea. L’annuncio arriva da Margrethe ...Ebbene sì, ho avuto la possibilità di provare per qualche settimana il nuovo Mate X3 di Huawei, il pieghevole lanciato lo scorso mese di maggio dal produttore cinese che, sin da subito, mi aveva stupi ...