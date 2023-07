Delitto impunito

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) C’è poco da fare, appena Adelphi tira fuori un nuovo Simenon si lasciano gli altri libri e ci si mette a leggere quello, come rapiti da un incantesimo. C’è qualcosa di prodigioso nella capacità dello scrittore belga di costruire dalla prima riga un’atmosfera e di creare un ritmo godibile che ci permette di non mollare più il libro, complice l’asciuttezza, e non lasciarlo finché non l’abbiamo finito. Vale per i polizieschi di Maigret, ma vale anche per quelli che lui chiamava “romanzi duri”, che spesso hanno comunque l’aura del buon giallo. Scritto nel 1953 mentre Georges Simenon era a Lakeville, in Connecticut, , tradotto da Simona Mambrini, è ambientato a Liegi. La città dove Simenon è nato, e anche se è considerato un onorevole cantore di Parigi, come aveva detto una volta, “Liegi è presente in tutti i miei romanzi, anche se sono ambientati a Nantes o Charleroi”. Il protagonista di ...