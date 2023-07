Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2 | trama episodi 19 luglio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023)IN. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 19su Rai 2 con glidella nona stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAinstagione 12o 5 La casa dei miracoli. Mentre il commissario Selwyn Patterson tenta con fatica di costruire un rapporto con sua figlia Andrina, che ha appena conosciuto, e Neville attende con ansia l’arrivo di Sophie per iniziare con lei una convivenza, durante una raccolta fondi a favore dei bambini abbandonati dell’isola, presso la Casa dei Miracoli si consuma uno strano delitto. Un ex ospite della casa, ...