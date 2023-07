Delega fiscale | Testa FdI | Stiamo rispettando tempi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Abbiamo fatto un cronoprogramma serrato in commissione, con la collaborazione di tutte le forze politiche, che ha permesso di terminare in tempo l'esame del Senato. Spero che i problemi si superino ...

Lo riferisce il vicepresidente di M5S, il senatore Mario Turco, al termine dell'Ufficio di presidenza della commissione Finanze del Senato sul Ddldi riforma. nep 19 - 07 - 23 15:08:39 ..."La pace- ha aggiunto - va intesa come una misura shock, ma utile per gestire le conseguenze di un periodo di crisi che il paese ha vissuto. Varie crisi si sono alternate negli ultimi anni e ...Se ne era parlato già nel 2022 ma poi tutto finì nel dimenticatoio. Adesso rispunta nella leggeriformaapprovata da Camera e Senato. Ci riferiamo al c.d. cashback. In sostanza, la possibilità, per il contribuente che ha sostenuto spese detraibili al 19% di ottenere ...

Delega fiscale, "nel segno di Mario Draghi". Parla Luigi Marattin Il Riformista

La proposta di pace fiscale è per chi ha onorato tutti gli adempimenti fiscali ma non ha pagato. Ben 1.153 mld è il numero dei debiti fiscali ad oggi, l'obiettivo è cercare di recuperare il più ..."La pace fiscale - ha aggiunto - va intesa come una misura shock, ma utile per gestire le conseguenze di un periodo di crisi che il paese ha vissuto. Varie crisi si sono alternate negli ultimi anni e ...