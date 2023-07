(Di mercoledì 19 luglio 2023) Momenti di relax per Alessandro Del. L'ex capitano della Juventus è tornato dagli Usa e con la propria famiglia ha fatto tappa in. Come rivelato da Chi , Delha ...

Momenti di relax per Alessandro. L'ex capitano della Juventus è tornato dagli Usa e con la propria famiglia ha fatto tappa in costiera amalfitana . Come rivelato da Chi ,ha incontrato gli amici di sempre, come ...Così l'ex procuratore ed ex presidenteSenatoGrasso in un'intervista a Repubblica. 'Mi chiedo piuttosto quanto tempo passerà prima che a separarsi sia la carriera di Nordio da quella di ...... cui sono dedicate le quattro edizioniconcorso, "conosciuto a dottrina" nella chiesa paullese, ... che ha affermato: "Il nostro è un paese piccolo ma speciale, unico, per il quale '', come lo ...

Del Piero in barca: la foto dalla Costiera Amalfitana scatena i social Corriere dello Sport

si era fatta notare l’assenza del governatore della Campania Vincenzo e del figlio deputato Piero De Luca. “A me sembra invece che il Pd, dalla Direzione nazionale, stia dando una bella dimostrazione ...L'ex capitano della Juve ha mostrato una condizione fisica invidiabile. Nette le reazioni dei tifosi bianconeri che ne chiedono il ritorno ...