Via libera dall'Aula del Senato alsullacoltivata, che detta disposizioni sugli alimenti e i mangimi sintetici. I voti favorevoli sono stati 93, i contrari 28 e gli astenuti 33. Il provvedimento ora passa all'esame della ...... vietando l'utilizzo di nomi ingannevoli, che fanno riferimento allae ai suoi derivati, ... dichiarando il voto favorevole del suo partito, la Lega, in aula a Palazzo Madama sulcibi ......'sintetica' solo per ingannare il consumatore e far credere che si tratti di un cibo 'finto'". Lo ha detto al Senato Aurora Floridia dell'Alleanza Verdi e Sinistra durante la discussione del...

Ddl Carne coltivata,via libera dal Senato, passa alla Camera - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Via libera dall'Aula del Senato al ddl sulla carne coltivata, che detta disposizioni sugli alimenti e i mangimi sintetici. I voti favorevoli sono stati 93, i contrari 28 e gli astenuti 33. Il ...Ti ricordiamo che l'accesso ai nostri contenuti senza abbonamento è soggetto al consenso per l'utilizzo dei cookie per le finalità di profilazione indicate nella Cookie Policy. Se accetti i cookie per ...