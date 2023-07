(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilha raggiunto un accordo con il Verona per l’acquisto di Davide, che ricoprirà il ruolo di vice Di Lorenzo. NOTIZIE CALCIO– Ilha raggiunto un accordo con l’Hellas Verona per l’acquisto di Davide. Secondo quanto riportato su Twitter da Orazio Accomando, giornalista dell’emittente streaming, l’affare è stato concluso, e presto verrà ufficializzato. Davide, ex esterno destro dell’Inter, si unirà ala titolo, lasciando la squadra scaligera. Il calciatore è pronto a firmare un contratto triennale che lo legherà al club partenopeo fino al 2026, con un ingaggio annuale di circa due milioni di euro, oltre a bonus. L’ufficialità dell’affare è attesa a breve, una volta ...

DAZN- E’ fatta per Faraoni al Napoli, atteso l’annuncio: definitivo il futuro di Zanoli Sacchi: “Napoli sfavorito senza Spalletti. Nemmeno con Maradona ha vinto due Scudetti consecutivi” Higuain e ...Il Napoli ha deciso di prendere Davide Faraoni per il ruolo di vice Di Lorenzo, mentre Alessandro Zanoli sarà ceduto in prestito al Genoa neo promosso.