(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Del mio Paese non ho molti ricordi perché ero molto piccola quindi non ho un ricordo reale. Perme l'hanno raccontato, deve essere bellissimo ma non so se mi piacerebbe tornare. So invece per ...

Sono le parole della studentessa arrivata da bambina, e che oggi ha 30 anni, a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, che si è laureata all'università di Bari in Scienze ...Si è laureata all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro la seconda studentessa rifugiata provenientee la prima del Corso di Studi in Scienze Biologiche, con una tesi di laurea in Igiene sui nuovi traguardi nella prevenzione dei tumori del colon retto. Si tratta dell'undicesima persona ...Ha combattuto ine in Afghanistan. Come Wallace è un ferreo sostenitore dell'Ucraina. È stato ... Con la Global Britain che guarda all'Indo - Pacifico più che all'Europa risvegliata'invasione ...

Dall'Iraq in Italia come rifugiata, laureata a Bari Agenzia ANSA

So invece per certo, che dopo la laurea di base voglio continuare a studiare". Sono le parole della studentessa arrivata da bambina dall'Iraq, e che oggi ha 30 anni, a cui è stato riconosciuto lo ...La ragazza, che oggi ha 30 anni, ha discusso una tesi in Igiene sui nuovi traguardi nella prevenzione dei tumori del colon retto, ed è arrivata in Italia quando era piccola con la sua mamma, a bordo d ...