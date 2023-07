(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sono venti milioni i viaggiatori che, secondo le previsioni, si metteranno in auto sabato 5. Durante quella che sara' una giornata da "" per il traffico in autostrada, l'unico ...

L'estivo verso le mete turistiche comincera' in modo intenso, infatti, gia' dagli ultimi fine settimana di luglio. 19 luglio 2023Leggi anche › Sciopero aereo, esposto Codacons: come farsi rimborsare Nel weekend pre Ferragostoe controesodo Sempre molto intenso, sarà anche il traffico sempre verso il Sud anche nel ...In vista dell'estivo, per sensibilizzare gli utenti ai corretti comportamenti da adottare durante la guida, Autostrade per l'Italia con Polizia di Stato e per la prima volta con l' Alto ...

Mentre quelli rossi saranno in totale 34 fino a settembre. L'esodo estivo verso le mete turistiche comincera' in modo intenso, infatti, gia' dagli ultimi fine settimana di luglio.Traffico intenso negli ultimi fine settimana di luglio, il picco sabato 5 agosto Tutti al mare, in montagna, nelle città d’arte o altre località. La voglia di vacanza porterà sulle autostrade del Paes ...