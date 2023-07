Da Rocca un piano modesto | sulla sanità nessuna rivoluzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Gli investimenti ci sono, ma molti erano già annunciati. Sia per i nuovi ospedali che per l’adeguamento delle strutture esistenti. A questo si aggiunge una nuova sede per il Policlinico Umberto I, che verrà rivelata solamente nei prossimi mesi. Ildi investimenti per lapresentato dal presidente della Regione Lazio, Francesco, sembra essere tutt’altro che rivoluzionario. Interventi attesi, in sostanza, a cui bisognerà far seguire azioni concrete anche sul fronte del personale. Ilprevede investimenti per 1 miliardo e 171 milioni, con 37 interventi. Secondo l’ex assessore alla, Alessio D’Amato, il 90% di questi interventi era però già stato programmato un anno fa, dalla precedente giunta. Il...