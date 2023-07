Da Pillon a Gandolfini | gli ultraconservatori in rotta di collisione con il ministero dell’Istruzione a guida Lega per il contratto con le tutele ai prof transgender

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il nuovodella scuola firmato dal ministroe del merito Giuseppe Valditara spacca il fronte “antigender” della destra di governo. A poche ore dall’articolo de ilfattoquotidiano.it che per primo ha notato l’inserimento, nelcollettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione, di un articolo che garantirà agli insegnantiil diritto ad avere i bagni neutri, l’identità alias su cartellini, posta elettronica e su tabelle orarie esposte negli spazi comuni, nel mondo “teocon” crescono i mal di pancia. A schierarsi contro la decisione del ministro leghista (dopo l’accordo contrattuale siglato venerdì con i sindacati, tranne la Uil) è il compagno di partito, ex senatore, Simoneche parla di “errore”, così come si dichiara preoccupato il leader del ...