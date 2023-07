“Da cosa può essere stato causato l’aborto?”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Salve dottore, ho iniziato ad aprile una procedura di ICSI e vorrei se possibile un chiarimento. Le riassumo qui sotto tutto il percorso: 27/04: prelievo ovocitario 02/05: Transfer di 1 blastocisti in 5° giornata 12/05: prelievo del sangue, beta 77. Incinta 19/05: prima ecografia transvaginale (5+1): camera gestazionale visibile, beta 1617. 26/05: ecografia a 6+1: camera gestazionale con sacco vitellino, 5+5, beta 15400. 02/06: ecografia a 7+1: camera senza struttura embrionale, sacco vitellino non pià visibile. Diagnosi di aborto mancato. Sospensione della terapia di progesterone e attesa. 09/06: niente sanguinamento. Risultato ecografia: camera con grosso sacco vitellino e piccolo embrione (corrispondente secondo le sue misure a 6+3 settimane), senza attività cardiaca. Quindi non in linea con le ormai 8+1 settimane di gravidanza presunte. Avvio Stimolazione di aborto con terapia ...

L'avvocato nonperò rivelargli di essere ancora innamorato di Quinn. Puntate in onda Venerdì 28 ... Stessasuccede a casa di Eric , dove Brooke è arrivata per chiedere aiuto al suocero . La ......nonconcordare con le aziende. 'Non solo non è etico, ma è anche una violazione del regolamento', ha detto, aggiungendo che dal suo punto di vista il comportamento 'non va bene'.sarebbe ...... ignorantoni, e poveracci, che qualsiasisentano dire, pubblicano in prima pagina e trovano ... ma con più garbo, eh! con più dolcezza, non sifare di tutta l'erba un fascio! Ci sono quelli che ...