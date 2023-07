Cybersicurezza Colotta Assocomunicatori | Indispensabile sviluppare nuova cultura digitale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Nel mondo attuale, la sicurezza informatica rappresenta ormai una necessità per governi, cittadini, aziende pubbliche e private, ed è fondamentale essere consapevoli circa l’importanza della protezione da eventuali attacchi cibernetici. Ciò emerge chiaramente dal Rapporto CENSIS-IISFA presentato al

... Bruno Frattasi (Direttore Generale Agenzia per laNazionale), Giovanni Gagliano (... Gerardo Costabile (Presidente IISFA e AD di DeepCyber Maggioli Group), Domenico(Presidente ...Occorre consolidare unanazionale che renda i cittadini sempre più consapevoli dei ... - ha commentato Domenico, Presidente di Assocomunicatori - Ciò emerge chiaramente dal ...Occorre consolidare unanazionale che renda i cittadini sempre più consapevoli dei ... Domenico, Presidente di Assocomunicatori, ha dichiarato: "Nel mondo attuale, la sicurezza ...

VIDEO | Cybersecurity, CENSIS-IISFA: garanzia di benessere ... Dire

Attacchi hacker più che raddoppiati in un anno, quasi 8 italiani su 10 si sono imbattuti almeno in una minaccia informatica. L’allaerta cresce, dalla pubblica amministrazione alle ...Presentato il Rapporto CENSIS-IISFA “Il valore della Cybersecurity in Italia. La sicurezza informatica garanzia di benessere e libertà” ...