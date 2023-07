Cybersecurity | Capra Howden | ' da inizio anno truffe informatiche ai nostri clienti per 1 | 5 mln'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Labitalia) - “Nel corso del 2023 gli attacchi informatici di tipo ransomware hcolpito le aziende e gli enti pubblici in modo preoccupante, con una frequenza di almeno un episodio a settimana. Inoltre, sempre da, leandate a buon fine hcomportato furti di denaro superiori al milione e mezzo di euro”. A rivelarlo è Emanuele, responsabile di cyber security e business continuity pressoConsulting, il primo broker assicurativo al mondo al di fuori del Nord America, in un'intervista ad Adnkronos/Labitalia. Gli attacchi ransomware hun impatto immediato e devastante, causando il blocco completo dei sistemi informatici aziendali. “Oggi non esiste un'azienda in grado di continuare a produrre o fornire ...