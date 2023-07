(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – "Il messaggio che va dato è che le tecnologie aiutano sempre ma poi vanno usate bene. Sempre più aziende oggi sono vittima di attacchi informatici mirati ai loro– come Instagram e LinkedIn – a causa della mancata attivazione della doppia autenticazione. Un grave rischio per la sicurezza aziendale”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Emanuele, responsabile cyber security e business continuity diConsulting, primo broker assicurativo al mondo al di fuori del Nord America. Il furto delle credenziali deipuò causare danni significativi e risultare estremamente difficile da risolvere. Recuperare un account Instagram violato richiede mesi di lavoro e i danni conseguenti possono essere gravi. Attivare la doppia autenticazione su tutti i ...

Così, con Adnkronos/Labitalia, Emanuele, responsabile cyber security e business continuity di Howden Consulting, primo broker assicurativo al mondo al di fuori del Nord America.A rivelarlo è Emanuele, responsabile di cyber security e business continuity presso Howden Consulting, il primo broker assicurativo al mondo al di fuori del Nord America, in un'intervista ad ...L'allarme lanciato daevidenzia la necessità per le aziende di investire nella prevenzione e nella preparazione per gli attacchi informatici. Ladeve essere una priorità assoluta, ...

Cybersecurity, Capra (Howden) a imprese: ‘attenti a canali social e fare backup sicuri’ La Sicilia

“Nel corso del 2023 gli attacchi informatici di tipo ransomware hanno colpito le aziende e gli enti pubblici in modo preoccupante, con una frequenza di almeno un episodio a settimana. Inoltre, sempre ...Roma, 19 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il messaggio che va dato è che le tecnologie aiutano sempre ma poi vanno usate bene. Sempre più aziende oggi sono vittima di attacchi informatici mirati ai loro ...