Cupola di calore al Sud | quanto dureranno le temperature estreme

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Unadisi è impadronita dell’Italia da giorni. L’anticiclone africano sosterà sulla nostra Penisola almeno fino al 25 luglio, rendendo il clima pesante e l’aria irrespirabile per un’altra settimana.diin Italia almeno fino al 25 luglio In questi giorni numerose località del Centro-Sud hanno raggiunto se non superato i 40°C. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Lo zero termico è inevitabilmente a quote decisamente elevate, fino a 5000m di quota." ITALIA SOTTO ANOMALADI- "L'Italia ma anche buona parte del Mediterraneo occidentale è sotto l'...Lo zero termico è inevitabilmente a quote decisamente elevate, fino a 5000m di quota.'di'L'Italia ma anche buona parte del Mediterraneo occidentale è sotto l'azione di unadi ...Lo zero termico è inevitabilmente a quote decisamente elevate, fino a 5000m di quota.' ITALIA SOTTO ANOMALADI- 'L'Italia ma anche buona parte del Mediterraneo occidentale è sotto l'...

Meteo. Cupola di calore, 9 giorni di caldo record sull'Europa ... 3bmeteo

I record continuano ad infrangersi in quella che è, a tutti gli effetti, la settimana più critica dal punto di vista climatico che l’Italia ricordi. Dopo i 38 gradi raggiunti a Campobasso nella giorna ...In queste ore l'Italia sta sperimentando un'ondata di caldo africano eccezionale, in particolare il Centrosud dove numerose località hanno raggiunto se non superato i 40°C. Lo conferma il meteorologo ...