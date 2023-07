Cuadrado via dal Coni | ora le firme con l’Inter! Il suo umore ? Sky

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è uscito dale nel pomeriggiorà il nuovo contratto con l’Inter. Piccolo focus anche sull’del giocatore ORA LEha terminato le visite alper l’idoneità sportiva. Possibile incontro con Correa. Ora come riferisce Silvia Vallini di Sky Sport, il giocatore colombiano è pronto a firmare con l’Inter: «ha ultimato i test finalizzati a ottenere l’idoneità sportiva dopo aver fatto in mattinata le visite presso la clinica Humanitas. Pomeriggiorà il suo contratto annuale con l’Inter. Nella sua prima uscita, è apparso timido ma anche sorridente nell’uscire dal, c’è stato anche un coro isolato di dissenso nei suoi confronti». Inter-News - Ultime notizie e ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e indi conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e ...... se è altro che vuoi sta a te dimostrare ": è questo il messaggio degli ultras dell'Inter che attende alla sede del Coni inPiranesi, dove verrà oggi per l'idoneità sportiva. Inter -, l'...Gli ultras dell' Inter hanno posizionato uno striscione che si rivolge a Juandavanti la sede del Coni inPiranesi, dove arriverà per l'idoneità sportiva. Intorno alle 12, un gruppo di ...

Cuadrado è atterrato a Milano: è iniziata l’avventura con l'Inter Tuttosport

"Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare": è questo il messaggio degli ultras dell'Inter che attende ...Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole: Come giudica l’accoglienza ricevuta ...