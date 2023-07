Cuadrado | via alle visite mediche con l’Inter! Ma senza la solita accoglienza

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è arrivato ieri sera a Milano per iniziare la sua nuova avventura con l’Inter. Questa mattina il via alla prima parte delle– Juanha iniziato in questi minuti la prima parte dellepresso l’Humanitas di Rozzano. Come di consueto, il giocatore successivamente andrà al CONI per l’idoneità sportiva per l’OK definitivo, così da poter firmare il suo nuovo contratto con l’Inter. La particolarità di questa mattina, è che il giocatore – a differenza di tutti i precedenti nuovi acquisti -, non è stato accolto da nessun tifoso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...