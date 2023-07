Cuadrado | ' per me è un onore essere all' Inter'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Sono molto contento: ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è unqui, in una delle più grandi squadre d'Europa: sono felice". Sono le prime parole di Juanda giocatore ...

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Ora è ufficiale, Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell'Inter ... "Tecnico, duttile ed affidabile: Juan è pronto per una nuova avventura a tinte nerazzurre. Welcome Juan"