Cuadrado OK | ora almeno altri due acquisti | Calciomercato Inter – News LIVE con ospite

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi appuntamento con un’altra immancabile puntata dello Specialesu.it, con unspeciale! Tutte le notizie relative al mercato dell’, le trattative in corso e i temi rilevanti di giornata in questo nuovo appuntamento per l’estate nerazzurra. Dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19 la redazione vi aspetta in diretta sui canali YouTube, Facebook e Twitch. LA PUNTATA DI OGGI –! Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 19 con approfondimenti di mercato, curiosità, esclusive e analisi con la redazione di.it e i suoi ospiti, e i collegamenti dalla sede principale dell’. Nella puntata di oggi la chiusura ...

... la regia è spostata sulle fasce - ecco il motivo dell'arrivo disulla destra da abbinare ... sono 50 milioni di plusvalenza puliti puliti che, più che a fare mercato, servono a sistemare ...14.30 Terminate le visite mediche di Juanè atteso per la firma in sede. 12.30 Juanè arrivato al Coni. Un tifoso lo insulta: 'Uomo di m...' 11.50 - Davanti al Coni, dove ...... Juan. Per l'esterno serbo, classe 1992, la prima stagione a Torino ha portato in dote 53 presenze e 3 reti. Eun nuovo numero di maglia. Ecco il tweet della Juve:

Inter, Cuadrado è a Milano: ora visite mediche e firma. Video Sky Sport

Juan Cuadrado alla Juventus è già dimenticato. Mentre l'esterno colombiano sta ultimando gli ultimi dettagli con l'Inter, in casa bianconera sarà Filip Kostic a ...Blog Calciomercato.com: Da tifoso interista voglio commentare l'arrivo di Cuadrado dalla Juve ai nerazzurri. Come normale, in questi casi, è bene precisare che ci saranno ...