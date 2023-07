Cuadrado | l’ambientamento all’Inter inizia da subito! I piani delle prossime ore

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tanto scalpore ma anche grandissima attesa per l’ufficialità di, che è arrivata proprio pochi minuti fa. Ecco quale sarà il programma del calciatore per leore. PROGRAMMA – La maglia di Juansi tinge di nerazzurro. Proprio pochi minuti fa l’Inter ha ufficializzato il trasferimento del calciatore, che deve definitivamente archiviare il capitolo Juventus. Per velocizzare i tempi ere da subitoin nerazzurro il centrocampista, informa Gianluca Di Marzio, si unirà già da questa sera al ritiro dell’Inter. Da domani, dunque, Simone Inzaghi avrà a disposizioneper lavorare alla nuova stagione insieme al resto dell’organico. Fonte: Twitter – Gianluca Di Marzio Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

