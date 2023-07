Cuadrado all' Inter | visite mediche a Milano | lo striscione di protesta della Curva Nord

... lo striscione appeso fuori dalla sede milanese del Coni, doveha svolto le visite prima ... quindi sono contento per lui e che sia arrivato'Inter, sono sicuro che ci darà una grandissima ...In campo mi piace dimostrarla, penso che sia una delle mie caratteristiche più importanti", ha concluso. . . 19 luglio 2023Da Medellín,arriva in Italia, destinazione Udinese: con i friulani disputa 24 partite in due anni, centrando una storica qualificazione in Champions League nella seconda stagione. La scuola ...

Inter, Cuadrado è a Milano: ora visite mediche e firma. Video Sky Sport

Juan Cuadrado è ufficialmente un giocatore dell’Inter dalla serata di oggi. Il colombiano ha siglato un contratto sino al 30 giugno 2024 dopo che in mattinata aveva svolto le visite mediche di rito.Le prime parole di Juan Cuadrado da neo calciatore dell’Inter. Tanti gli spunti di riflessione offerta dall’intervista rilasciata dal colombiano al canale ufficiale nerazzurro. Il blitz a sorpresa del ...