Cuadrado al Fantacalcio | assist e malus in vista | come gestirlo all’asta

(Di mercoledì 19 luglio 2023)sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il colombiano non convince del tutto al: ecco. L’acquisto più inaspettato, fin da subito contestato a gran voce dalla tifoseria. Polemiche e critiche destinate, però, a rimanere inascoltate: l’Inter, infatti, conta di ufficializzare l’arrivo di Juannell’arco delle prossime ore. Il colombiano è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter, ecco Cuadrado: il colombiano è a Milano, domani la firma

Oggi Cuadrado diventerà ufficialmente un giocatore dell'inter: visite mediche in mattinata all'Humanitas di Rozzano, poi l'idoneità sportiva al Coni. Quindi nel pomeriggio la firma nella sede del club ...Cuadrado, infatti, è atteso a Milano già questa sera. Il colombiano è pronto ad abbracciare l'Inter e a mettere nero su bianco, ma prima dovrà sostenere le visite mediche di routine con il club ...