Csv Taranto | “Giovani in Volo” riparte

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Si rinnova anche nel prossimo anno scolastico 2023/2024 la magia di “in”, l’ormai storico progetto del CSVper la promozione delntariato nelle scuole. A tal fine il CSVha lanciato nei giorni scorsi l’Invito a collaborarein. Cittadini attivi nella comunità locale, rivolto agli Enti del terzo settore – in particolare Organizzazioni dintariato e Associazioni di Promozione Sociale – del territorio provinciale e finalizzato a raccogliere le loro proposte per avvicinare ialntariato e renderli partecipi della rigenerazione della nostra comunità. Le proposte raccolte confluiranno nel nuovo Catalogo curato dal CSV ...

Al Csv Taranto riparte “Giovani in Volo” - Pugliapress - Quotidiano ... Puglia Press

TARANTO - Si rinnova anche nel prossimo anno scolastico 2023/2024 la magia di “Giovani in Volo”, l’ormai storico progetto del CSV Taranto per la promozione del volontariato nelle scuole. A tal fine il ...Dalle 9 a mezzanotte spettacoli, sport e dibattiti sul tema della disabilità L’associazione “Città per Tutti” ETS-ODV organizza, per festeggiare i primi dieci anni di attività, il primo evento “H_Agib ...