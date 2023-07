Crypto-carne o crypto-pesce? Cosa significa il verdetto Ripple per l’industria

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La settimana scorsa c’è stata una svolta in uno dei processi più datati e osservati nel settore delle criptovalute. Si tratta della causa intentata dalla Securities and Exchange Commission, l’ente statunitense di controllo delle borse valori, controLabs, la società dietro a(una rete di pagamento e scambio di valute) e il relativo gettone virtuale, XRP. Il mondosta vivendo ilcome una vittoria storica e il capo della Sec Gary Gensler, che si è imbarcato in una crociata legale contro diverse realtà del settore, si è detto deluso. Ma come spesso accade nel criptoverso, la decisione non ha dissipato completamente la confusione. Alla base della battaglia legale c’è una delle domande esistenziali del mondo, che rimane in preda ...