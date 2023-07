Crimea | esplosioni sull’autostrada che collega Sebastopoli al ponte di Kerch | 2 mila evacuati

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un deposito di munizioni sarebbe esploso a seguito di un attacco nel distretto di Kirovsky in, secondo i media ucraini. Le autorità russe hanno chiuso al traffico l’autostrada Tavrida parlando di un «incendio». «Nel campo di addestramento di Starokrymsky vicino al villaggio di Krynychki è stato colpito un deposito di munizioni, che stanno continuando a esplodere», afferma il canalen Wind su Telegram citato dall’agenzia Ukrinform. «A seguito di un incendio scoppiato in un sito nel distretto di Kirovsky, l’autostrada Tavrida è stata chiusa», aveva detto da parte sua il leader locale russo Sergey Aksyonov. Aggiungendo che era prevista l’evacuazione temporanea di circa 2persone. L’autostrada Tavridaildidella città portuale di ...

Allarme notturno in Ucraina per un vasto attacco russo con missili e droni provenienti dal Mar Nero diretto verso la. La stampa ucraina riportanella città di Odessa. L'Aeronautica Militare ucraina ha segnalato il lancio di droni di produzione iraniana Shahed da Sud e dopo mezzanotte hanno anche ...... nella penisola di. Lo hanno riferito le autorita' locali, precisando che le fiamme hanno ... L'agenzia di stampa Rbc - Ucraina in precedenza aveva riferito di... ha dichiarato il governatore della, Sergei Aksenov, sul suo canale Telegram. Aksenov ha ... Vitali Klitschko, indicando sul suo canale Telegram che si "sentono" i rumori delle. "E' ...

Concluso l’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e l’inviato del Vaticano per la pace in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi. Il presidente Usa: “Spero che papa Francesco prosegua nel suo ministero e ...L'evacuazione temporanea di circa 2.000 persone è prevista dal distretto Kirovsky della Repubblica di Crimea a causa del vasto incendio nell'area, ha aggiunto Aksyonov. Esplosione Un deposito di ...