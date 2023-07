(Di mercoledì 19 luglio 2023) Cristiano Ronaldo sta diventando una sorta di direttore sportivo aggiunto dell’Al Nassr, che avrà in rosa anche un altro ex bianconero Il campione portoghese vuole creare un super team e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Non è ancora una trattativa, ma un sondaggio.mediatore d'eccezione per il suo connazionale Ci Napoli 29/01/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Mario Rui Alfredo Pedullà scrive che ...Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà , nelle ultime ore c'è stato un sondaggio dell' Al - Nassr per l'esterno portoghese del Napoli, che ha un grande rapporto proprio conE sulle note di vengo anch'io, no tu no, idealmente canticchiate da Cuadrado, che rivela che... A domani… La nostra nave siSperanza, non ci sono comandanti né mozzi, solo un grande ...

CR7 chiama un'ex stella bianconera, affare fatto Calciomercatonews.com

Il giocatore non avrebbe chiuso a priori al trasferimento in Arabia Saudita: un accordo che potrebbe concretizzarsi ...Il Napoli rischia di perdere un top durante il calciomercato, con l'Al-Nassr che contatta De Laurentiis: attenzione al ruolo di Cristiano Ronaldo ...