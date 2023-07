Covid | l’appello del dg Oms | “Resta minaccia per salute globale”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – "Sollecitiamo i governi a mantenere e a non smantellare i sistemi che hanno costruito per-19". E' l'appello lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che in conferenza stampa ha avvertito: "Sebbenesia finito come emergenza sanitariaunaper la. Continuano a essere segnalati casi e morti in tutto il mondo. E sebbene le persone siano meglio protette dalla vaccinazione e dall'infezione precedente, questa non è una scusa per abbassare la guardia". "L'Oms – ha spiegato il Dg – continua a consigliare alle persone ad alto rischio di indossare una mascherina nei luoghi affollati, di sottoporsi ai richiami" vaccinali "quando consigliato e di garantire ...

