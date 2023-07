(Di mercoledì 19 luglio 2023) Secondo The Pipol la showgirl argentina avrebbe lasciato il suo appartamento per trasferirsi in un hotel, sfuggendo così ai paparazzi assediati sottosua da giorni

... alle ore 16.10 su Rai1 " Blanca vorràdal giogo di Donna Dolores e lasciare per sempre ... Per la Rivera sarà una scoperta agghiacciante e saràa mettersi alla ricerca del bambino e ...La ragazza tenterà diper qualche ora dalla sua nuova dimora e approfitterà di un esame all'... La giovane sarà cosìa raggiungere la sua vecchia casa e riconsegnare tutti i suoi averi ...I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia saràper salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.

"Costretta a fuggire di casa". La rivelazione clamorosa su Belen ilGiornale.it

Cosa non si fa per sfuggire all'assalto dei paparazzi Per esempio, scappare di casa e trasferirsi in un albergo. Protagonista della storia è Belen Rodriguez. Già, perché secondo quanto rivelato dalla ...I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti ...