Cosa significa essere un giocatore di Pokemon in Italia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) «Ci fermiamo alla prossima?» Me lo chiede Guido dal sedile posteriore dell’auto che viaggia imprecisata tra Milano e Torino. Siamo sull’A4 verso Lingotto Fiere per i campionatini del videogioco Pokémon. Lui è il più nervoso tra noi e lo capisco: ha investito molto tempo nella preparazione di quest’evento e può ottenere un buon piazzamento, un po’ lo invidio. «Dai siamo in ritardo, prenderemo il caffè in fiera». Il tono è di rimprovero e mentre lo dico ho paura che l’invidia traspaia. Non credo che a Guido interessi poi molto del caffè, la sera prima mi ha pure confessato di berne poco. Credo voglia solo avere l’occasione di fermarsi e tirare fuori il quadernino su cui ha preso appunti: rileggerne qualche pagina, ripassare le strategie, i calcoli, le aperture. «Leggerlo in auto mi fa venire la nausea». È l’auto o l’ansia del torneo? «Ci pensate? Settimana ...