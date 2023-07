Cosa mangiare in estate per gestire il diabete

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La prevenzione, quindi, diventa fondamentale, così come la diagnosi precoce.fare contro questa malattia che può causare danni a tutti gli organi e, in particolare, può portare a gravi complicanze agli occhi, così come ai reni e agli arti? “Abbiamo molte armi dal punto di vista farmacologico, ma soprattutto per ildi tipo 2, che colpisce in particolare le persone più avanti negli anni, è importantissimo che non ci si limiti a un approccio terapeutico solo legato ai farmaci“, dichiara il dottor Antonio Bossi, direttore della diabetologia di Humanitas Gavazzeni. Per questo in Humanitas Gavazzeni è stata messa a punto una presa in carico che prevede la condivisione con il paziente anche di un programma alimentare elaborato ad hoc da un nutrizionista e un piano di fitness con schemi personalizzati per un’attività motoria costante – circa 30 ...