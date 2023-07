Corte dei Conti | prestazioni in crescita per il poliambulatorio Montezemolo 

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I numeri delleerogate dalMontezemolo, struttura sanitaria interna alladeisita nell'edificio omonimo che ospita gli uffici della magistratura contabile a Roma, inaugurata il 12 gennaio 2023, sono in costantenei primi mesi di attività. Il, una dei più moderni nella Capitale, realizzato in sinergia tradei, Stato Maggiore della Difesa, Regione Lazio, ASL Roma 1 e Policlinico Umberto I, è l'unica struttura sanitaria militare ad aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Regione Lazio il 16 marzo 2023. Secondo i dati diffusi, relativi al trimestre aprile-giugno, risultano: 350 RM, 200 tac, 50 mammografie con tomosintesi, 200 rx tradizionali con tecnica digitale diretta, ...

... l'uomo, un italiano di 60 anni senza fissa dimora, chiedesoldi dopo aver indicato il luogo in ... Fedez si scaglia contro Gerry Scotti Come riferisce Repubblica per ladi Cassazione l'...... l'ex superlatitante era stato condannato in contumacia all'ergastolo I giudici dellad'assise d'Appello di Caltanissetta hanno confermato l'ergastolo a Matteo Messina Denaro ritenuto uno...Ergastolo per Matteo Messina Denaro. Il boss è stato condannato perchè accusato di essere unomandanti delle stragi del '92. La sentenza è stata emessa dallad'Assise D'Appello di Caltanissetta, presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo, dopo circa sei ore di camera di consiglio.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTO ORDINATIVO ... Sindacato Autonomo di Polizia

È stato confermato l'ergastolo confermato per il boss mafioso Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. La Corte d'Assise d'appello di ...CALTANISSETTA – La Corte d’Assise d’Appello di Caltanisetta ha confermato la condanna all’ ergastolo del boss mafioso Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle Stragi di Capaci e ...