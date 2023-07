Corriere dello Sport – Onana saluta l’Inter | ora Sommer è più vicino

(Di mercoledì 19 luglio 2023) 2023-07-19 16:01:04Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: MILANO –va esta arriva per arrivare. Forse c’è voluto qualche giorno in più del previsto, ma ieri si è conclusa l’avventura nerazzurra del numero uno camerunense. Dopo aver trascorso la notte alla Pinetina, per il primo giorno di ritiro della truppa Inzaghi, in mattinata è arrivato l’ultimo ok del Manchester United e così si è consumato l’addio: saluti, abbracci pure qualche lacrima, anche perché partire non è stata una scelta di, ma una necessità del. Nelle casse di viale Liberazione, infatti, finiranno 51 milioni di euro, come quota fissa, con la potenziale aggiunta di altri 4 sotto forma di bonus. ...

IMMOBILE RESTA - Intercettato dalSport il numero 1 biancocelester ha confermato che: 'La Lazio non ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale. Resta!' ...ROMA - "Sarà un anno più difficile perché tutti sapranno la nostra forza. Dobbiamo fidarci di noi, sappiamo che dobbiamo migliorare. C'è consapevolezza del lavoro fatto e che ci ha portato in alto ...AURONZO DI CADORE - Ci sono Romagnoli, Casale e anche Patric . Tre difensore centrali per due posti, le scelte spettano sempre a Sarri, che può vantare titolari e ricambi. Lo spagnolo è ormai dal 2025 ...

Il Corriere dello Sport sul mercato della Lazio: "Lotito non molla Ricci e Zielinski" TUTTO mercato WEB

Il nuovo acquisto dell'Inter, al Coni per ottenere l'idoneità sportiva, viene insultato dopo essere uscito per salutare tifosi e giornalisti.La Juventus è tornata ad allenarsi in questi giorni alla Continassa per preparare la nuova stagione. I bianconeri partiranno la prossima settimana per la tournée negli Stati Uniti, ma sono già ...